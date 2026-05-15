ＴＲＦのＤＪＫＯＯが１４日放送のテレビ朝日系「林修の知りたいでしょ！芸能人・経験者が語る病気のサイン２時間ＳＰ」（木曜・午後７時）に出演。脳の血管が破れるくも膜下出血の一歩手前の脳動脈溜から奇跡的に生還した経験を明かした。２０１７年、５６歳の時に受けた脳ドックで判明したのが、血流の圧力で血管が風船のように膨らむ脳動脈溜だった。ひとたび破裂すると、死亡率３０〜５０％のくも膜下出血に至るとい