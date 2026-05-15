楽天の金子京介内野手（２２）が１５日、支配下に昇格することが決まった。背番号は１３４から９８に変更されると球団から発表された。金子は神奈川大から２５年の育成ドラフト４位で入団。１８６センチ、１００キロの体格で長打力が持ち味の右の大砲だ。ファーム・リーグでは３４試合に出場して打率２割３分４厘、７本塁打、２１打点をマークして、猛アピールしていた。「うれしい気持ちと、もっと頑張らないといけないという