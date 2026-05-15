◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）キタサンブラックの半弟で約２年ぶりの実戦となるシュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は、武豊騎手とのコンビで８枠１５番から復帰レースをスタートする。重賞で２着４回のドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は好相性のクリストフ・ルメール騎手と４枠６番、セントライト記念の２着馬で引き続き