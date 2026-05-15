ローソンは5月12日より、お菓子売り場で「チョコミントフェア」を開催。爽やかなチョコミントを使用した、ローソンオリジナル菓子2種類と無印良品のお菓子2種類を紹介する。ローソン(左)「ミント増し 麦チョコミント 40g」188円、(右)「マシュマロブロック チョコミント風味 65g」218円まずは、ローソンオリジナル菓子から、カリッ&ふわっ食感のチョコミント味の麦チョコ「ミント増し 麦チョコミント 40g」(188円)。また、爽や