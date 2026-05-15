直木賞作家の佐藤愛子（さとう・あいこ）さんが４月２９日、老衰のため都内の施設で死去していたことが１５日、分かった。１０２歳だった。２０１６年に刊行されてベストセラーとなり、２４年には女優・草笛光子主演で映画化もされたエッセー「九十歳。何がめでたい」の出版元である小学館がこの日、娘の杉山響子さんと孫の桃子さんのコメントを発表した。コメントは以下の通り。佐藤愛子は令和８年４月２９日の昭和の日に