中東情勢の緊迫化に伴う原油価格高騰の影響で、原油由来の製品を含む医療資材等の流通・供給に懸念が広がる中、政府が決定した備蓄医療用手袋5000万枚の放出について、全国保険医団体連合会（保団連）は5月14日、高市早苗首相と上野賢一郎厚労相あての要望書を提出。 放出する医療用手袋が小規模・零細の医療機関にも行き渡るよう「きめ細かい対応」を求めた。 国の備蓄“約4億9000万枚”のうち、まず5000万枚を放出 厚