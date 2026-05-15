「自律神経失調症」と「うつ病」の違い 「自律神経失調症」「うつ病」という病名を、よく耳にするという人は多いと思います。これらは、自律神経にどのような影響を与えるのでしょうか。 コントロールできない体の働き 自律神経は、体内の血圧・呼吸・体温の調節、消化吸収や免疫反応を行うなど生命維持に欠かせない神経で、自分の意思とは無関係に働きます。また、自律神経の働きは交感神経（活動）と副交感神経（休