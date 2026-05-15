人との信頼関係を築くのに「自己開示」だけではない有効な手法「バーナム効果」とは 性格診断は、信頼関係を築くのに◎ 誰にでも通用するバーナム効果 関係性を深めるのに有用なことは他にもある。それは、誰にでもあてはまりそうな性格診断風に話をしてみること。「のんきそうに見えて実は真面目だよね」とか「明るく見えるけど悩みがあるんじゃないの？」など、深層心理に訴えかけるような会話をすると相手は