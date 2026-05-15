要望を伝えて交渉したい 言いかえPOINT自分の要望だけを押しつけるのは失礼！ 敬意を欠いていると思われかねません。まずは「急な／勝手なお願いで申し訳ございませんが」とひと言添えることが大切。また、「お願いします」「～してください」と言い切らずに、「～ますか／いかがでしょうか？」とお伺いを立てる形で交渉すると、相手に与える印象がよくなります。 言いかえ