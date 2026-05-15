USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.455.846.708.41 1MO7.555.736.467.50 3MO7.665.786.637.31 6MO8.056.067.077.52 9MO8.186.237.357.63 1YR8.326.527.647.78 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.908.276.30 1MO7.408.126.51 3MO7.588.296.59 6MO8.058.786.93 9MO8.319.