東京時間10:11現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝24366.00（-275.00-1.12%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4628.80（-56.50-1.21%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先が時間外で下げており、東京金も軟調。