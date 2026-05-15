60代の男性などから1億円相当の暗号資産をだまし取ったとして、29歳の男が逮捕されました。警察によりますと、立部峻長容疑者は去年、千葉県船橋市の自営業の男性などから暗号資産あわせて1億400万円相当をだまし取ったなどの疑いがもたれています。立部容疑者は「実行役」とみられ、仲間とともに、実在する複数の金融業者をかたり、男性に暗号資産の購入をもちかけてだまし取ったうえ、「詐欺にあっている可能性がある」などと言