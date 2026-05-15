俳優・藤原紀香（５４）が、１４日に東京都内で映画「お終活３幸春！人生メモリーズ」（５月２９日公開）のイベントに出席し、見事な筆書きを披露した。パープルのシースルーワンピで登場。１７１ｃｍの長身と同じくらいの高さの掛け軸が登場し、作品にちなんで皆に届けたい格言が達筆の筆書きで記されていた。「人生に無駄な時間はない全ては貴方の物語」やさしい美文字の腕前で驚かせた。