適応障害と診断され活動休止していたVTuber虎金妃笑虎（こがねいにこ）が15日、Xを更新。活動再開を報告した。虎金妃笑虎は「3月より活動休止をさせて頂いておりましたが、かかりつけ医の先生と相談して復帰をさせて頂く運びとなりました...!」と報告。16日午後6時から自身のYouTubeチャンネルで復帰配信を実施すると告知し、自身のファンに向け「ずっと待っててくれてありがとう、そして寂しい思いをずっとさせてごめんね。今のニ