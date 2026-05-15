BTSのVが、10日にメキシコシティで開催されたワールドツアー「ARIRANG（アリラン）」舞台上でスペイン語で話したコメントが話題となった。同日はメキシコで最も重要な記念日の1つ「ママの日（Dia de las Madres）」で、Vは「ママ、育ててくれてありがとう」と叫び、世界中に感動を届けた。10日に行われた同地最後の公演で、舞台上でエンディングコメントをした。「メキシコ！スペイン語を少し学びました。今、どれだけ幸せかをス