『NHK』は15日午後2時に行われる日本代表ワールドカップメンバー発表会見を、NHK総合で午後1時55分から午後3時まで生放送することを発表した。会見の様子は『NHK ONE』でもライブ配信する。なお、日本テレビ系列では『情報ライブ ミヤネ屋』内で、フジテレビ系列では『旬間LIVEとれたてっ!』内で生中継を予定。日本サッカー協会(JFA)公式YouTubeとInstagramでもライブ配信される。