AFC U17アジア杯サウジアラビア2026は5月15日よりノックアウトステージの戦いに突入する。U-17日本代表を率いる小野信義監督はあらためて「負けたら終わりの戦いが始まる」ことを強調。その緊張感を乗り越えた選手たちのパフォーマンスに期待を寄せている。準々決勝の相手となるU-17タジキスタン代表とは今年2月に広島で行われた「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」で対戦済み。この試合で先発して