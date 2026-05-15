シンクロ・フードは続落。年初来安値を更新した。１４日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を７５億円（前期比３５．３％増）、営業利益を３億３２００万円（同５０．３％減）と発表。配当予想は１５円（前期同額）とした。２期連続で営業減益となる見通しを示しており、これが売り材料視されている。 同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が５５億４１００万円（前の期比４０．２％増）、営業