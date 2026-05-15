１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円４７銭前後と前日の午後５時時点に比べ５５銭程度のドル高・円安で推移している。 １４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円３７銭前後と前日に比べ５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。４月の米小売売上高が３カ月連続の増加となったほか、４月の米輸入物価指数が市場予想よりも伸びが加速したことな