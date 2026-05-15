メタルアートがストップ高の水準となる６４８０円でカイ気配となっている。１４日の取引終了後、スパークス・グループがファンドを通じ、メタルアートに対して非公開化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株７６００円。メタルアートの株価はこれにサヤ寄せする動きとなっている。 買付予定数の下限は８６万７０００株で、上限は設定しない。ＴＯＢが