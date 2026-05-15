児玉化学工業は一時ストップ安。１４日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を８００億円（前期比３．３％減）、最終利益を１４億円（同９４．１％減）と発表。配当予想は１０円（前期同額）とした。業績が急拡大した前期の反動で減収減益となる見通しを示しており、これが売り材料視されている。 同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が８２７億７００万円（前の期比５．２倍）、最終損益が２３５億３