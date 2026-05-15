両毛システムズがストップ高カイ気配に張り付いている。１４日の取引終了後、ミツバと中部電力が両毛システムに対し、非公開化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株５２００円。両毛システムの株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せする格好となった。買付予定数の下限は５３万７２６０株で、上限は設定しない。買付期間は１５日から７月８日まで。ＴＯＢが成立した場合、両毛システムは上場廃止と