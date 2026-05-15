ウシオ電機はストップ高カイ気配。１４日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を２１００億円（前期比１７．２％増）、営業利益を１４０億円（同１７．１％増）と発表。配当予想は７０円（前期同額）とした。２期連続で営業増益となる見通しを示しており、これを好感した買いが膨らんでいる。 生成ＡＩ半導体関連の需要拡大を追い風に、露光用ランプや光学機器用ランプ、光学装置など各種製品の販売が増加す