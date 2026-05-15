【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46が、5月20日にリリースする17thシングル「Kind of love」の収録曲、ひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）楽曲「Empty」のMVが公開。5月15日に先行配信もスタートした。 ■「Empty」のセンターは、自身初となる四期生・平岡海月 ひなた坂46メンバーによる共通カップリング楽曲「Empty」のセンターは、自身初となる、四