【その他の画像・動画等を元記事で観る】 タレント・モデルなど各方面でマルチに活躍し、プロ雀士として第一線で活躍する岡田紗佳が、7月22日にシングル「国士無双LOVE」でワーナーミュージック・ジャパンより歌手デビューすることが決定した。 ■中毒性抜群のサビが強烈なインパクトを与える楽曲 「美貌と知性、麻雀と音楽。カワイイだけじゃない、クールだけじゃない。音でツモる、心の役満