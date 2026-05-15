この記事をまとめると ■6代目となるシビック タイプRはデビュー当初から生産が追いつかないほどの人気を得た ■受注を再開するタイミングで特別仕様車「RACING BLACK Package」を設定した ■特別仕様車であった「RACING BLACK Package」のみが現在ラインアップされている シビック タイプＲに動きあり！ 6代目のシビック タイプRとして2022年に登場した現行型シビック タイプR（以下：FL5）。初代から3代目モデルまで受け