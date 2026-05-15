ナインティナイン岡村隆史（55）が14日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に相方の矢部浩之（54）とともに生出演。焼き肉の焼き方を教えてくれた元タレントの清水圭さん（64）に感謝した。岡村は焼き肉に清水さんと行って、焼き肉の焼き方を巡って注意された昔話を明かした。「ええやんってことが実は…その場でしかってくれるとか、違うって言ってくれた方が後に残らへん」と切り
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