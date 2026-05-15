フェンダーは、人気ゲーム『パックマン』とのコラボレーションによる限定ギターやアパレルコレクションを発売することを発表した。【画像】いい音しそう！Limited Edition PAC-MAN Player II Telecasterの細部「Fender x PAC-MANコレクション」として、数量限定ギター『Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster』が6月15日までの期間限定で販売されるほか、日本で展開するフェンダーのアパレルブランド「F IS FOR FENDER