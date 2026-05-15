軽快な筆致で男のエゴを表出させた「猛妻」ものや、人生の哀歓を描く自伝的小説で知られた直木賞作家の佐藤愛子（さとう・あいこ）さんが４月２９日、老衰のため死去した。１０２歳だった。エッセー「九十歳。何がめでたい」がベストセラーになった。