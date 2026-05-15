石原宏高環境相石原宏高環境相は15日の記者会見で、中東情勢悪化によるナフサ不足を巡り、自治体が指定する家庭用ごみ袋を必要以上に購入しないよう国民に呼びかけた。買いだめなどによって一部の市町村で品薄になっている状況を踏まえ「必要なごみ袋の量は確保できている。国民の皆さまには、冷静な消費行動を心がけていただきたい」と述べた。環境省によると、主要メーカーの4月の出荷量は前年比1.1〜2.0倍の一方、購入量が