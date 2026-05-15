Snow Man阿部亮平（32）が15日、日本テレビ系「ZIP!」（月〜金曜午前5時50分）に金曜パーソナリティーとして生出演。15日午後に発表されるサッカー日本代表に関してコメントした。サッカー日本代表のW杯出場は、1998年のフランス大会以来、8回連続となる。6月11日に開幕するW杯北中米大会に向けて、15日午後2時に代表メンバー26人が発表される。番組では、5月10日に負傷から戦線復帰したFC東京DF長友佑都（39）が東京V戦では体を張