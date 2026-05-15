桜田ひよりと木戸大聖がダブル主演を務める映画『モブ子の恋』より、人見知りで控えめな主人公・信子（桜田）の心情がにじみ出る場面写真4点を解禁。併せて、桜田が役との共通点などを語るコメントが到着した。【写真】“信子”桜田ひよりのかわいい『モブ度60％』ショット原作は、2017年より「月刊コミックゼノン」にて連載が開始され、現在はWEB漫画サイト「ゼノン編集部」で連載中の田村茜による同名漫画（ゼノンコミックス