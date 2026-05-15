◆第２８回京都ハイジャンプ・ＪＧ２（５月１６日、京都競馬場・障害芝３９３０メートル）出走馬６頭の枠順が、５月１５日午前に決定した。シホノスペランツァ（牡７歳、栗東・寺島良厩舎、父ブラックタイド）は５枠５番に決まった。鞍上は昨年のこのレースも含め、同レース４勝を挙げている高田潤騎手。ペガサスジャンプＳ７着からの巻き返しを狙う。昨年の中山大障害２着のネビーイーム（牡８歳、栗東・中竹和也厩舎、父キズ