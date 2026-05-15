直木賞受賞作「戦いすんで日が暮れて」、ベストセラーエッセー「九十歳。何がめでたい」などで知られる作家の佐藤愛子（さとう・あいこ）さんが、４月２９日に老衰のため都内の施設で死去していたことが５月１５日、分かった。小学館が発表した。１０２歳（小学館発表は享年１０４）。葬儀は近親者のみで行った。佐藤さんは１９６９年に「戦いすんで日が暮れて」で直木賞を受賞。その後も執筆活動を続け２０１４年、９１歳で執