◆米大リーグレッドソックス―フィリーズ（１４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が１４日（日本時間１５日）、敵地・レッドソックス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。８回に２試合ぶりの１８号先制２ランを放ち、本塁打王争いでリーグ２位のオルソン（ブレーブス）に４本差、メジャー全体でも２位のジャッジ（ヤンキース）に２本差と独走態勢に突入した。前日