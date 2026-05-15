レアルMFカマヴィンガがフランス代表落選北中米ワールドカップ（W杯）に臨むフランス代表のメンバー26人が発表された。エースのFWキリアン・ムバッペ（レアル・マドリード）ら主力選手が順当に選出されるなかで、MFエドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリード）が落選。「どんな選手層してるのよ」と反響を呼んでいる。2018年ロシアW杯を制し、前回のカタールW杯でも決勝へとコマを進めたフランス。2012年からの長期政権