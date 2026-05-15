家庭料理の定番「ポテトサラダ」は、冷蔵保存だと1〜2日しか保存できないといわれています。そんなポテトサラダを長持ちさせる保存方法について、ニチレイフーズ（東京都中央区）が公式Xアカウントや公式サイトで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが「ポテトサラダ」を3週間保存する方法です！同社は「『ポテトサラダ』も冷凍可能なんです」と投稿。冷凍保存する方法について、次のように紹介しています