女優のハン・イェリが、第62回百想芸術大賞のレッドカーペット衣装に対する一部の酷評について、自ら言及した。ハン・イェリは15日、自身のインスタグラムに百想芸術大賞当時の写真を投稿し、「誰が何と言おうと、私のドレスが一番きれいだった。着たいドレスを着ただけ」と明らかにした。続けて「今の私はショートヘアだが、スタッフの皆さんはベストを尽くしてくださった」とし、スタイリングを担当したスタッフにも言及した。さ