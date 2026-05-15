ヒルトン福岡シーホークの「中国料理 望海楼」が、サンエックスの「すみっコぐらし」とコラボレーション。期間限定のランチコースとディナーコース「すみっコぐらし 飲茶日和」が開催されます！ ヒルトン福岡シーホーク「中国料理 望海楼」すみっコぐらし 飲茶日和 実施期間：2026年7月1日（水）〜8月30日（日）※定休日：月・火営業時間：ランチ11:30〜14:00（ラストオーダー13:30）／ディナー 17:30〜22:00（ラ