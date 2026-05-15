飲酒運転で実刑判決を受けた後、泥酔状態で再びハンドルを握り、裁判を受けている俳優ソン・スンウォン（36）に対し、検察が懲役4年を求刑した。検察は14日、ソウル西部地裁刑事5単独の金亨錫（キム・ヒョンソク）部長判事の審理で開かれたソン被告の道路交通法違反（飲酒運転）事件の結審公判で、懲役4年を求刑した。ソン被告は昨年11月、泥酔状態で江辺北路を逆走したとして、起訴された。摘発当時、血中アルコール濃度は免許取