１４日未明、黒竜江省亜布力（ヤブリ）スキー観光リゾートで撮影された「土星合月」。（ハルビン＝新華社配信／曽東）【新華社ハルビン5月15日】中国各地で14日未明、月と土星が接近して見える「土星合月」が観測された。天文学で言う「合」とは、地球から見て二つの天体の天文経度が一致する現象を指す。１４日未明、黒竜江省亜布力（ヤブリ）スキー観光リゾートで撮影された「土星合月」。（ハルビン＝新華社配信／曽東）１４