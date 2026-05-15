プルマン東京田町がプライド月間に想いを込めて、多様な個性を6色で表現した「レインボーケーキ」とレインボーカクテル「Blooming Jelly」を、期間限定で販売。多様な個性と自分らしさを尊重する、スイーツとカクテルが楽しめます☆ プルマン東京田町「レインボーケーキ／レインボーカクテル」 期間：2026年6月16日（火）〜 6月30日（火）ケーキ テイクアウト：11:00〜20:30 (KASA GRAB & GO)イートイン：11:3