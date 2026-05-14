とちぎテレビ ２０１９年１０月の東日本台風で大きな被害を受けた栃木市は１４日、出水期を前に職員が避難所の開設訓練を行いました。 訓練は、災害が発生したときに避難所の開設や避難者の受け入れを担当する職員が、円滑に対応できるようにするため行われたもので、およそ６０人が参加しました。 栃木市では２０１９年の東日本台風による大雨の影響で、河川があふれて２２１３戸が浸水被害を受けていて、この災害を教