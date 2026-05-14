とちぎテレビ 盲導犬の育成団体への寄付を長年、続けている栃木県内の企業に１４日、感謝状が贈られました。 感謝状が贈られたのは、県内を中心にホームセンターなどを展開するカンセキです。宇都宮市にあるカンセキの本社で贈呈式が行われ、東日本盲導犬協会の松本カネ子理事長から大野昌利常務に感謝状が手渡されました。 協会によりますと、盲導犬１頭の育成にはおよそ５００万円が必要で、ほとんどが募