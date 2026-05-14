とちぎテレビ １４日午前、上三川町の住宅に複数人が押し入り、住人３人がバールのようなもので次々に襲われ、このうち６９歳の女性が死亡しました。警察が強盗事件として逃げた人物を追っていたところ、事情を知っているとみられる自称１６歳の少年の身柄を確保し強盗殺人の疑いで逮捕しました。 １４日午前９時半頃、上三川町上神主の住宅に住む６８歳の男性から「強盗が入り、家族がバールで殴られた」と