とちぎテレビ 栃木県県内の一部の地域でみずぼうそうの感染者数が注意報レベルの基準値を超え県は予防対策をするよう呼び掛けています。 県内の定点医療機関で５月４日から１０日までの間に報告された水痘いわゆる「みずぼうそう」の感染者の数は１６人です。 このうち県の西部と北部では一つの医療機関あたりの感染者の数はそれぞれ１人で注意報レベルの基準値である１人を超えています。 今後も感染者の増加が予想