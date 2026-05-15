とちぎテレビ お茶の品質が一年間で最も高いとされる新茶の収穫を迎え、１４日、宇都宮市内の中学校で茶摘み体験が行われました。 茶摘み体験が行われたのは、宇都宮市にある国本中学校です。 ３年生およそ１４０人と保護者、それに、地域住民らが参加しました。 学校の敷地には、生垣としてお茶の木が植えられていて１９７４年から毎年、生徒たちがお茶づくりを行っています。 参加者は、淡い緑色の柔らかい葉を一