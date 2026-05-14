とちぎテレビ 中東情勢の緊迫化による影響は、依然としてさまざまな業界に影を落としています。このうち、大量のお湯を沸かす際に重油が欠かせない、栃木県内各地の入浴施設に現在の状況を聞きました。 宇都宮市にある道の駅「ろまんちっく村」です。ここでは、温水プールやサウナといった温浴施設があり、お湯を沸かしたり室内を暖めたりする際に重油を使っています。施設の担当者によりますと、重油の価格が高騰