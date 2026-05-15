楽天は15日、育成選手の金子京介内野手（22）と支配下選手契約に合意したと発表した。背番号は「134」から「98」へ変更となる。東京都出身の金子は盛岡大付高―神奈川大を経て、25年育成ドラフト4位指名で楽天に入団。1メートル86、100キロ、右投げ右打ちの大型内野手で、今季のファームでは34試合で77打数18安打、打率.234、7本塁打、21打点の成績を残していた。▼金子 うれしい気持ちと、もっと頑張らないといけないという