15日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台前半で取引が始まった。午前10時現在は前日比54銭円安ドル高の1ドル＝158円46〜48銭。ユーロは18銭円高ユーロ安の1ユーロ＝184円70〜72銭。原油先物価格が高止まりしていることが、輸入国の日本の経済に悪影響となるとの見方から円を売る動きが優勢となった。市場では「政府による為替介入への警戒感が根強く、円を買う動きもある」（外為ブローカー）との声があった